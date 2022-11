Curitiba e região estão em alerta amarelo de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos valem até o final da noite desta terça-feira, 22. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a chuva chega a partir das 13h, apesar de alguns bairros já registrarem chuva.

Uma frente fria avança sobre o Paraná, trazendo chuva e temporal localizado, vindos do oeste do estado em direção ao leste. A nebulosidade aumenta na RMC com o avanço da instabilidade. Segundo o Simepar, a temperatura máxima prevista para hoje é de 26 ºC, com sensação de tempo abafado que vem antes da chuva.

O alerta amarelo do Inmet significa grau de “perigo potencial” para tempestades, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Na quarta-feira o dia segue com instabilidades e temperaturas que variam entre 16 ºC de mínima e 24 ºC de máxima.

