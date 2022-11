Depois de vários dias seguidos com tempo aberto, o clima em Curitiba vai mudar bastante ao longo da semana. Com a chegada de uma nova frente fria ao Paraná, os próximos dias deverão ser chuvosos não apenas na capital, mas em praticamente todo o estado.

Para esse domingo (20) a previsão ainda é de calor moderado e tempo aberto, com os termômetros devendo chegar aos 22°C. Mas a partir de amanhã (21) as nuvens se tornam mais presentes, com chuva prevista para a região da capital a partir de terça-feira (22), permanecendo no mínimo até a próxima sexta-feira (25). Apesar disso, as temperaturas seguem agradáveis, com máxima de 26°C na segunda-feira e declínio progressivo nos dias seguintes – na quinta-feira a máxima não deve passar dos 17°C.

Previsão do tempo para o Litoral

No litoral a tendência também é de chuva a partir de terça-feira, com temperaturas levemente superiores às registradas na capital.

No interior do estado as chuvas chegam já nesta segunda-feira, sendo mais concentradas na região oeste. Nos dias seguintes a frente fria segue se deslocando para o leste do Paraná e aos poucos as chuvas diminuem no oeste e no noroeste, regiões onde o sol volta a aparecer já na quarta-feira.

