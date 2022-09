A quinta-feira (15) ainda segue nublada em Curitiba e Região Metropolitana, mas o sol já tem dia para voltar a aparecer. A sexta-feira (16) promete ser de dia limpo e com temperatura mais altas, segundo a previsão do tempo para Curitiba.

Segundo o Simepar, as áreas de chuvas mais significativas se afastam do estado, porém, as condições ainda são favoráveis para algumas chuvas isoladas entre as regiões dos Campos Gerais, leste e o norte do estado. As temperaturas não apresentam grandes elevações, principalmente entre os Campos Gerais e o leste.

Em Curitiba, a quinta não ultrapassa os 14°graus, uma média dos últimos dias. Já na sexta, mesmo com o sol aparecendo com mais intensidade, a temperatura não vai subir muito. A tendência que varie próximo dos 16°graus. A boa notícia que o fim de semana também vai ser de sol.

Para o litoral, a quinta ainda vai apresentar chuva em alguns momentos do dia, mas nada significativo. Diferente de Curitiba, a sexta e o fim de semana vai ter mais momentos de tempo nublado e chuva. Em Guaratuba, a máxima para essa quinta não deve ultrapassar os 16°graus.

