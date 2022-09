A noite da próxima quinta-feira (22), às 22h04, vai marcar o início da Primavera. A estação mais florida do ano vai se estender até o dia 21 de dezembro, quando entrará o verão. E como será a primavera por aqui? Se depender da previsão do tempo para Curitiba a virada do Inverno para a Primavera será sem chuva e com frio.

+Leia mais! Telefunken volta ao Brasil pra vender de fones de ouvido a ferros de passar roupas

De acordo com o Climatempo, a nova estação vai chegar com a cara do inverno, com temperaturas baixas e possibilidade de ciclone em estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no Paraná, esse fenômeno não deve ocorrer, mas o frio volta com tudo. A previsão aponta para 6°C para sexta-feira (23) e sábado (24) na capital paranaense

Vale reforçar que antes da quinta-feira, o tempo vai apresentar certa instabilidade em toda a região Sul. Uma frente fria se desloca, e com isso, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem em diversas regiões paranaenses no decorrer desta segunda-feira (19). As condições atmosféricas também são favoráveis para ocorrência de temporais localizados.

Previsão do tempo para Curitiba

Para Curitiba, segundo o Simepar, o tempo vai ficar aberto ao longo do dia, mas no período noturno, existe chance de chuva. Para a segunda, a máxima na capital paranaense não deve ultrapassar 19°C.

Para o restante da semana, Curitiba vai apresentar esse misto de sol com nuvens e chuva para alguns momentos do dia. Boa semana!