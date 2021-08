O tempo em Curitiba vive nos surpreendendo. Após uma leve garoa em bairros da cidade na noite desta quarta-feira (04), o tempo deve seguir seco nesta quinta-feira (5), com a presença de sol entre nuvens. Segundo o Simepar, mesmo a nebulosidade que marcou presença na quarta-feira (4) começa a diminuir na capital. Com isso, as temperaturas devem subir um pouco mais no período da tarde, em relação ao dia anterior. E a previsão é que, de forma gradual, os próximos dias sejam de calor.

Segundo a previsão, Curitiba terá uma variação térmica entre 11º C e 16º C nesta quinta. Conforme o Simepar, os ventos que sopram do oceano em direção ao continente mantêm uma maior concentração de nuvens entre os Campos Gerais e o Leste, mais perto do Litoral. Entre a região metropolitana e as praias, segundo o Simepar, podem ocorrer chuviscos ocasionais.

Nas demais regiões do Paraná, segue o predomínio da estabilidade atmosférica, com temperaturas mais elevadas durante a tarde. Com isso, é bom ter atenção com a umidade relativa do ar, que fica baixa no período de maior aquecimento. A dica é se manter hidratado durante todo o dia, mantendo a garrafinha de água como companheira, logo ao lado.

Com o tempo bom, a animação para a prática de atividade física ao ar livre aumenta. Quem se sentir inspirado a caminhar ou correr pelas ruas e parques, a dica é não esquecer da máscara de proteção contra o contágio pelo coronavírus e manter o distanciamento social.

Vale ressaltar que, a partir da sexta-feira (6), as temperaturas devem começar a subir. O Simepar aponta um avanço nas marcações dos termômetros que podem marcar 19º C de máxima na sexta, 20º C no sábado (7) e 24º C no domingo (8), Dia dos Pais.

