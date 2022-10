O sábado (08) vai ser de tempo bom e agradável para o curitibano. Sem chance de chuva e oportunidade de curtir o fim de semana ao ar livre. Vamos conferir a previsão do tempo para Curitiba?

Segundo o Simepar, uma massa de ar mais seco e frio atua sobre o Paraná e mantém o tempo estável ao longo do dia. Durante a tarde fica mais agradável, pois essa massa de ar frio perde força. Tendência para predomínio de sol no decorrer do dia, segundo a previsão do tempo para hoje.

A instabilidade atmosférica novamente aumenta sobre o Paraná, pois uma nova frente fria avança sobre o Sul do Brasil neste domingo. Com isso, novos eventos de chuva são esperados em todas as regiões do Estado, com condições favoráveis à ocorrência de temporais localizados. Rajadas de vento também podem estar associadas aos eventos de chuvas, principalmente entre os setores noroeste, oeste e sudoeste.

Em Curitiba, o sábado vai apresentar sol durante todo o dia, com máxima de 22°graus. Na previsão, não tem possibilidade de chuva na capital. Para o domingo, sol entre nuvens, e temperatura podendo chegar 24°graus.

Previsão do tempo para o Litoral do Paraná

Para o litoral do Paraná, o sol vai estar com tudo neste sábado. Em Guaratuba, a máxima pode bater 24°graus, e também sem chance de chuva. No domingo, apesar das nuvens, o sol aparece com intensidade. Bom fim de semana a todos!