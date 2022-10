A terça-feira (11) vai ser de tempo instável e chuvoso em todo o Paraná. Aliás, nas regiões oeste e sudoeste, a chuva pode ser intensa ao longo do dia e chance de provocar transtornos em alguns municípios. Segundo a previsão do tempo para Curitiba o dia seguirá nublado, com chances de chuva no decorrer do dia, assim como o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, nesta quarta-feira (12).

Segundo o Simepar, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões. O acumulado de chuva já começa a ficar mais expressivo em várias cidades, atingindo o somatório entre 50 mm e 100 mm. As temperaturas apresentam pouca oscilação na maioria das regiões paranaenses.

Em Curitiba, a terça vai seguir essa tendência de céu nublado. Nas primeiras horas do dia, já choveu em alguns pontos da capital, e assim vai até durante toda a semana.

Previsão do tempo para o feriado em Curitiba

O feriado de Nossa Aparecida Aparecida, padroeira do Brasil, o tempo vai ser de chuva em Curitiba. As temperaturas devem ficar amenas com a máxima de 25°graus.

Ainda falando em feriado, a condição de instabilidade e alguns temporais podem ocorrer em diversas regiões do Paraná. Este sistema se afasta para o mar, mas as chuvas podem ser mais fortes no início do dia entre os setores noroeste, oeste e sudoeste. O fluxo de umidade segue constante e mantém a formação de nuvens de chuva. Destaque para o acumulado de chuva previsto e, somado ao que já ocorreu nos últimos dias, pode acarretar alguns transtornos em alguns municípios.

Como fica no Litoral?

Já no litoral, o tempo segue semelhante ao de Curitiba. Para esta terça, chuva com pouco intensidade. Em Guaratuba, a máxima não deve passar dos 24°graus. Para quem está planejando passar alguns dias do feriado nas praias, a chuva vai ser constante a partir de quinta-feira (13).