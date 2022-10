A sexta-feira (28) promete ser de tempo quente em Curitiba, segundo a previsão do tempo do Simepar. A máxima nesta sexta em Curitiba deve chegar aos 27ºC, em princípio sem previsão de chuva. Não há alertas de tempestades para o Paraná.

Se acordo com a previsão do tempo para Curitiba, a chuva deve retornar para a capital a partir deste sábado (29). O Simepar indica 3,3 milímetros de precipitação ao longo do final de semana. Nesta quinta-feira, uma forte chuva provocou quedas de árvore e mais estragos em Curitiba.

“O sol está presente no Paraná neste amanhecer de sexta-feira, com poucas nuvens no céu. As temperaturas agradáveis nestas primeiras horas, seguem ainda pela manhã, uma tendência de elevação, esquenta um pouco rápido na maioria das regiões”, explicou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Para o sábado o Simepar adianta que a chuva ganha intensidade entre as áreas do oeste e noroeste do Paraná. Segundo a previsão do tempo do Simepar, nessas áreas, chove a qualquer hora do dia e as temperaturas permanecem mais amenas. Nas outras regiões do Estado sensação de tempo abafado e também estão previstas pancadas de chuvas, porém, principalmente, no decorrer da tarde.

Frio de lascar em novembro!

Conforme a Tribuna anunciou ao longo da semana, os próximos dias poderão ser de muito frio em Curitiba. As temperaturas começam a baixar a partir de domingo.

De acordo o MetSul, a massa de ar frio prevista para chegar ao Brasil entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro vai derrubar a temperatura, com chance de nevar na serra catarinense. E acredite, em pleno mês de novembro.

A mínima em Curitiba fica entre 8 e 9ºC a partir de terça-feira (1º).