A neblina que cobriu bairros de Curitiba nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (26) indica que o sol vai marcar presença na cidade. Segundo a previsão do tempo pra Curitiba, nesta sexta-feira, a máxima deve chegar a 23ºC e zero chances de chuva. Esta previsão de calor deve seguir, pelo menos, ao longo do final de semana, já que na segunda-feira tudo muda. Frente Fria pode causar ressaca no litoral do Paraná, alerta Marinha; Vento pode chegar a 74 Km/h.

“O tempo ainda se mantém estável e com pouca variação de nuvens no estado. No entanto, a partir da faixa litorânea até a região de Curitiba e Campos Gerais, espera-se alguma variação de nuvens, com características mais baixas, ou nevoeiros ao amanhecer. A tarde será um pouco mais aquecida, se comparado aos dias anteriores”, diz a previsão do Simepar.

Final de semana de Verão?

Curitiba terá máxima de 24ºC no sábado e de 23º C no domingo. Depois disso, porém, uma queda brusca nas temperaturas por causa de uma frente fria. A partir de segunda-feira (29), a mínima fica em 5ºC e a máxima não passa de 11ºC.

Calor no Litoral

No litoral paranaense o tempo será de calor no final de semana. Antonina, por exemplo, tem máxima de 25ºC e zero chance de chuva. As precipitações retornam na cidade a partir de segunda-feira.