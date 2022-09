A terça-feira (13) vai ser bem típica de Curitiba. O dia amanheceu nublado, o sol já apareceu e tem previsão de chuva com alerta de tempestade. Uma verdadeira salada mista do tempo! Bora conferir como fica a previsão do tempo para Curitiba? Nesta segunda-feira, Curitiba registrou quase 25% do acumulado de chuva para o mês.

Segundo o Simepar, o tempo apresenta taxas de instabilidade na região do Paraná, ou seja, nebulosidade e algumas chuvas são previstas, principalmente a partir da metade sul e oeste do estado. Aliás, tem alerta de tempestade para todo o estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta começou nos primeiros minutos da terça, e vai se estender até 12 horas.

A previsão do alerta indica chuva com intensidade entre 30 mm/hora e 60 mm/hora ou até 100 mm/dia, com ventos na velocidade de 60 km/hora a 100 km/hora. Não se descarta a queda de granizo.

Previsão do tempo para Curitiba hoje

Para Curitiba em si, a chuva só deve pintar no período da tarde com 96% de chance de ocorrer. A chuva pode ser intensa em alguns lugares da cidade. Quanto a temperatura, a máxima pode chegar a 23°graus ao longo do dia.

Já no litoral, a tendência que a chuva venha a ser menos intensa comparado a Curitiba. Em Guaratuba, o sol aparece entre nuvens na maior parte do período, quando a chuva aparece mais a noite.