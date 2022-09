O domingo será de friozinho e com chances de chuvas isoladas, segundo a previsão do tempo para Curitiba. A capital terá temperatura mínima de 10ºC e máxima de 13ºC, o que representa uma baixa amplitude térmica. Mas será que o tempo seguirá assim carrancudo em Curitiba?

Segundo o Simepar o tempo deve ficar assim, pelo menos até terça-feira. A chuva deve marcar presença ao longo da semana e as máximas não passam dos 15ºC. A única diferença é na terça-feira (13), quando a máxima chega aos 22ºC, mas logo baixa.

+Viu essa? Mega Sena quase sai para três apostas de Curitiba! Já conferiu seus números?

“A massa de ar frio que chegou ao estado no sábado deixou o amanhecer gelado nas regiões sudoeste e sul, onde os termômetros registraram 4,1 ºC em Palmas. Nesta manhã, há registros de chuvas fracas/chuviscos isolados entre a Serra do Mar e as praias”, explicou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Segundo o Simepar a instabilidade ganha força já no período da manhã, com eventos de chuva que deverão se desenvolver sobre o oeste, estendendo-se para demais regiões paranaenses no decorrer do dia.

+Neve perto de Curitiba? Sim! Parque catarinense simula o frio o ano todo

Previsão do tempo para segunda-feira

Nesta segunda-feira uma área de baixa pressão entre o Paraná e Santa Catarina, causa algumas chuvas principalmente na metade sul do estado. Em Curitiba, a previsão é de ao menos 18 milímetros de chuva a máxima de 15ºC. A nebulosidade aumenta na região ao longo do dia com maior instabilidade nestas áreas, enquanto que ao norte o céu segue com algumas nuvens e temperaturas com elevação mais significativa.