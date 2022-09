A semana promete ser chuvosa em Curitiba e região. Uma área de baixa pressão entre o Paraná e Santa Catarina vai causar chuvas principalmente na metade sul do estado durante os próximos dias. O sol vai ficar ausente e só deve aparecer com maior intensidade na sexta-feira (16).

De acordo com o Simepar, Curitiba deve ter nesta segunda-feira (12), um tempo nublado e com pontos de chuva ao longo do período. A nebulosidade aumenta com o passar das horas e deixa a instabilidade na região da capital, e praias. A chuva aparece no fim da manhã com ventos de até 29 km/h. A temperatura não ultrapassa 15ºC. Ainda segundo o Simepar, o tempo segue nessa batida até quinta-feira (15), com chuva e temperatura média de 12°graus.

Previsão do tempo pro Litoral

Para o litoral, o tempo vai seguir a tendência a de Curitiba, ou seja, chuva. Em Guaratuba, a máxima não passa de 16°graus e com ventos de 26 km/h.Para a semana, o sol só deve aparecer com mais força na sexta.

No interior, algumas regiões irão ter tempo mais aberto – em Paranavaí, no noroeste, o sol aparece ao longo do dia. Na semana, a chuva chega a partir de quarta-feira (14).

Quando o tempo melhora em Curitiba?

Segundo a previsão para 15 dias do Simepar, a chuva segue pelo menos até quinta-feira. Já as seguem amenas pelo menos até o dia 24 de setembro, quando é indicada uma elevação significativa nas máximas.