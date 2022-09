Se a Primavera é chamada de estação das flores, em Curitiba, ela começou mais parecendo com um dia de inverno. Na noite desta quinta-feira (22), quando teve início a estação, o céu de Curitiba já indicava que o frio estava a caminho. Totalmente estrelado, não deu outra! O primeiro dia da Primavera em Curitiba começou com massa de ar frio, com temperatura mínima de 6,1ºC por volta das 7h e sensação térmica de 3ºC.

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba indica frio durante a manhã, com mínima de 5ºC e máxima de 15ºC, sem chance de chuva. Esta previsão se repete no sábado, que terá mínima de 5ºC e máxima de 17ºC, igualmente sem chuva. Já no domingo uma mudança: chuva. Segundo a previsão do Simepar Curitiba pode ter significativa no domingo, com cerca de 36 milímetros.

“O ingresso de uma massa de ar frio no estado deixa as temperaturas baixas em todas as regiões, com destaque para Palmas onde os termômetros registram 2 ºC durante a madrugada”, explicou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar. Por volta das 7h da manhã a temperatura em Palmas chegou aos 0,1ºC.

Previsão do tempo para o Litoral

O frio em Curitiba também será registrado no litoral, nesta sexta-feira e final de semana. Segundo do Simepar, Guaratuba, por exemplo, terá um início de sexta-feira gelado, com mínima de 10ºC e máxima de 20ºC. Não há chance de chuva.

Já o final de semana no Litoral será de sol no sábado e chuva no domingo. As temperaturas variam entre 10ºC e 18ºC. No domingo, a chuva será de 27 milímetros.