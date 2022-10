A chuva resolveu marcar presença de forma constante na manhã desta sexta-feira (14) em Curitiba. Chove desde as primeiras horas da manhã e os curitibanos sentem os transtornos no trânsito, que está bastante complicado em regiões com costumeiro movimento matinal. Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira indica muita chuva, com previsão de acumulado de 13 milímetros ao longo do dia. Lembrando que a capital segue em alerta de temporal pelo menos até às 10h desta sexta-feira.

Curitibano virando sapo? Se depender da previsão do tempo para Curitiba a resposta é sim! A chuva deve seguir na capital nos próximos dias. O final de semana, por exemplo, terá um acumulado de 8,9 milímetros. O auge do “aguaceiro” será na terça-feira, cuja previsão indica 20 milímetros de chuva para Curitiba. Segundo o Simepar, o acumulado de chuva nesta quinta-feira em Curitiba foi de 3,6 milímetros.

Por que tanta chuva em Curitiba?

Segundo o Simepar a explicação para a chuvarada é o ingresso de umidade desde o Norte do Brasil até o Paraná, o que induz a formação de nuvens de chuva, com acumulados de precipitação bastante significativos.

Imagem do Simepar destaca com as setas o ingresso da umidade do norte do Brasil, o que causa as chuvas na região do Paraná. Foto: Reprodução/Simepar.

“As chuvas voltaram a ficar persistentes no Paraná. Está mais chuvoso na “metade sul” do Estado. No sudoeste, que já teve chuva muito volumosa nos últimos dias, o acumulado até agora é o mais expressivo na madrugada desta sexta-feira, com acumulado dos 15 mm aos 20 mm em algumas cidades. O tempo segue bastante instável nesta sexta-feira em quase todas as regiões paranaenses”, explicou o meteorologista Lizando Jacobsen, do Simepar.

Quando vai parar de chover em Curitiba?

Infelizmente quem não curte muito este tempo estilo “Londres” vai ter que esperar. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, apenas na quarta-feira o tempo chuvoso vai dar uma trégua e o sol vai aparecer em Curitiba. Depois vem mais chuva. O tempo deve firmar apenas a partir do dia 23 de outubro.