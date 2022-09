O tempo em Curitiba deve ter poucas alterações nesta segunda-feira (5), em relação ao fim de semana. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia segue nublado, com o sol aparecendo pouco e as temperaturas ainda baixas. Há pouca chance de chuva, mas chuviscos ocasionais podem ocorrer neste começo de semana com feriado de Sete de Setembro.

Conforme a previsão do tempo para Curitiba, as temperaturas devem ficar parecidas com as registradas no domingo (4). A variação térmica fica entre 7º C e 14º C nesta segunda-feira.

Frio no Paraná

Já nas demais regiões do Paraná, a previsão do Simepar aponta um tempo mais instável, com possibilidade de chuva nas diversas regiões. As temperaturas também seguem mais amenas ao longo do dia.

Sobre a chuva no estado, “a tendência é de termos algumas pancadas de moderadas a fortes, inclusive acompanhadas de trovoadas”, diz a previsão do Simepar.