Quem pulou cedo da cama nesta quarta-feira (20) pegou um tempo fechado em Curitiba logo cedo. Uma forte neblina atingiu vários bairros da capital, deixando a visibilidade complicada nas primeiras horas da manhã. Segundo o Simepar, a máxima nesta quarta-feira em Curitiba chega aos 21ºC.

O ditado neblina que baixa é sol que racha deve se concretizar, segundo a previsão do tempo para Curitiba. nas primeiras horas da manhã o céu segue fechado, com muita neblina, mas logo depois o céu limpa e o sol reina em Curitiba. Por isso, as temperaturas ficam entre os 12ºC e 21ºC de máxima. Não há chance de chuva.

Essa média de temperatura deve seguir pelos próximos dias em Curitiba. Segundo o Simepar, a amplitude térmica (diferença entre a mínima e a máxima) segue em torno dos 12ºC pelo menos até o começo de agosto.