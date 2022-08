A segunda-feira (29) vai ser de frio e queda na temperatura. Uma massa de ar frio está na região Sul, e Curitiba já começou a sofrer a influência do fenômeno. A previsão do tempo pra Curitiba aponta que o dia mais frio deste semana seja terça-feira (30), com mínima de 7°C, bem abaixo comparado aos dias ensolarados da semana passada. Quanto a chuva, ela deve chegar na sexta-feira (02).

De acordo com o Simepar, o frio mais intenso, com valores abaixo dos 10°C, irá ocorrer na metade sul do Estado. Nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, o céu fica com muita nebulosidade, em função dos ventos que transportam umidade do oceano, com pouca variação das temperaturas. Não esquenta tanto à tarde em comparação aos últimos dias, com máximas no noroeste perto dos 25°C.

Em Curitiba, a máxima para esta segunda não deve passar de 10°C, com ventos de até 40 km/h.

Frio no Paraná

Segundo o Simepar a mínima no Paraná nesta segunda-feira foi em Palmas, com 0,2ºC . O frio também chegou em Inácio Martins (2,7ºC), União da Vitória (2,9ºC) e Pato Branco (3,5ºC),

Ressaca e alerta da Marinha para ventos fortes

Já no Litoral, é preciso ficar atento ao mar. A Marinha do Brasil alerta para essa frente fria que pode causar ressaca no litoral brasileiro. O Litoral do Paraná está neste alerta, que vale entre os estados do Rio Grande Do Sul e São Paulo.

Segundo o alerta da Marinha há possibilidade de vento de direção Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós) até a manhã de segunda-feira (29).

Por causa do alerta, pescadores, navegantes e banhistas precisam ficar atentos às condições do mar, já que há risco de ondas fortes.