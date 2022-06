A nebulosidade deve seguir marcando presença em Curitiba nesta segunda-feira (27), mas o frio diminui em relação ao domingo (26). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), mesmo entre nuvens o sol também já começa a aparecer .

De acordo com a previsão do Simepar, nesta segunda, Curitiba deve apresentar temperaturas variando entre 10º C e 15º C.

Neste início de semana, o tempo deve se manter estável no Paraná. A elevação de temperatura será gradativa no Interior do Estado. Conforme o Simepar, Paranavaí e Maringá têm previsão de 24º C de máxima. Em Umuarama deve fazer 25º C.

Já nas praias do Paraná, o Simepar aponta temperaturas variando entre 13º C e 18º C nesta segunda-feira.

