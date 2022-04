A terça-feira (05) segue com tempo instável sobre o Paraná. Chuvas continuam sendo previstas nas diversas regiões, mas em Curitiba não deve ser preciso utilizar o guarda-chuva.

De acordo com o Simepar, apesar do avanço da frente fria para o sudeste, ainda se mantém a condição de tempo instável. Sendo assim, chuvas continuam sendo previstas nas diversas regiões do estado. De modo geral, as precipitações ganham força a partir do período da tarde, atuando de forma mais rápida e localizada. Temperaturas elevadas também são esperadas, com maiores valores no noroeste e no norte pioneiro.

Para Curitiba, o dia amanheceu com uma forte neblina. A tendência ao longo do dia que o sol venha a aparecer entre nuvens. A máxima para terça é de 26°graus. Ainda segundo a previsão do Simepar, não deve chover em Curitiba.

Já para o litoral, o dia vai seguir com as mesmas particularidades da capital. Em Guaratuba, o sol vai estar entre nuvens na grande parte do dia. Alguns chuviscos podem ocorrer durante o período. A máxima não deve ultrapassar 23°graus.

Para outras regiões, o sol aparece com maior intensidade. Em Londrina, na região norte, tempo aberto com máxima chegando a 29°graus. Boa terça!