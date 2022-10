O fim de semana com eleição, neste domingo (02), deve ter o retorno do sol. Longe de Curitiba nos últimos dias, o tempo promete melhorar e deixar o frio um pouco mais distante. Não há risco de chuva na hora do voto, entre às 8h e 17h desde domingo. Neste ano, a eleição ocorre em todo o Brasil de acordo com o horário de Brasília.

Segundo o Simepar, a partir deste sábado (01), a instabilidade perde força e o tempo volta a ficar mais estável ao longo do dia em grande parte do Paraná. Apenas durante a madrugada existe possibilidade de ocorrência de algumas pancadas de chuva no sudoeste/sul, na divisa com Santa Catarina. Nas áreas mais ao norte e oeste do Estado a tendência é de ficar mais ensolarado, mas no leste (RMC e Litoral) ainda fica com muitas nuvens.

>>> Clique aqui para acompanhar a apuração dos votos no Paraná

Em Curitiba, o sábado segue nublado com possibilidade de garoa em vários momentos do dia. Quanto a temperatura, a mínima vai ser de 12° graus e máxima da 21° graus. Já no domingo, dia da eleição, sol e nada de chuva. A máxima pode chegar a 21° graus, ou sejam tempo perfeito para votar com calma e tranquilidade. Aliás, vai uma dica aqui – confira todas as notícias relacionadas ao voto aqui na Tribuna do Paraná. Entre aqui para não vacilar no dia com dicas e orientações.

Litoral e interior

Em Guaratuba, não se descarta uma chuva para o domingo. Nada intenso ou que vá prejudicar a votação, mas pode ser que o guarda-chuva venha a trabalhar no dia. A máxima prevista é de 20° graus.

Para o interior, sol em todas as regiões. Em Londrina, segunda maior cidade do Paraná em número de eleitores vai ter tempo bom. A previsão para o domingo é de 26° graus. Bom fim de semana!

>>> Acompanhe a apuração online dos votos para presidência