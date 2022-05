Após uma semana gelada, com registros de chuva congelada no Paraná, muita geada em Curitiba e temperatura perto dos 3ºC, os próximos dias prometem ser um pouco menos gelados em Curitiba e região. Neste sábado a mínima chegou aos 4,7ºC na capital e, no estado, a menor temperatura foi em General Carneiro, com -0,4ºC.

Para os próximos dias o Simepar prevê para Curitiba máximas perto dos 20ºC e tempo mais nublado, o que contribui para o não resfriamento das temperaturas. Neste sábado, por exemplo, a máxima chega aos 19ºC.

Para o domingo a previsão do tempo aponta temperaturas entre os 9ºC e 20ºC, sem chance de chuva. No decorrer da semana as mínimas sobem. A chuva deve voltar a Curitiba apenas no domingo dia 29.

A razão para este tempo mais gelado até então é a presença de uma massa de ar frio e seco, que segue predominando em todas as regiões paranaenses.

