A semana promete ser bem típica do curitibano em relação ao tempo e temperatura. Frio, chuva e sol e a frase: “Como ficar bom com esse tempo maluco?”. Então, se prepare que teremos tudo isso e misturado. Aliás, dois ciclones extratropicais impulsionam uma massa de ar frio que vai derrubar um pouco a temperatura

+Lembra deles? Por onde andam Rosa & Rosinha? Um deles veio parar em Curitiba!

De acordo com o Simepar, a segunda-feira (18) volta a ter chuva mais expressiva em parte do Paraná. A circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera contribui para formação de nuvens de chuva. Em Curitiba, a tendência não termos uma chuva expressiva para as próximas horas, pois o tempo deve permanecer nublado com a máxima de 16°graus. Já na terça-feira (19), a chuva chega em Curitiba, e pode vir acompanhada de descargas atmosféricas, mas com a baixa expectativa de temporais.

+Vale-compras! Quem é confrade pode concorrer a um vale-compras de R$ 500 todos os meses. Veja como participar da Confraria 041!+

A partir de quarta-feira (20), o tempo melhora consideravelmente, e o sol ganha força na capital. A máxima chega a bater 23°graus. O tempo bom permanece até sexta-feira (22), quando existe a possibilidade da chegada de uma massa de ar frio que vai deixar o tempo mais fechado.

Boa semana a todos!