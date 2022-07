A quinta-feira (13) vai ser tempo nublado em Curitiba e com possibilidade de chuva ao longo do período. A instabilidade permanece também no litoral do Paraná. Para os próximos dias, a previsão do tempo pra Curitiba aponta uma elevação na temperatura.

+Leia mais! Supermercado BIG muda de nome! Saiba mais sobre o novo atacarejo em Curitiba

Segundo o Simepar, o tempo ainda apresenta alguma condição de instabilidade na metade sul do Paraná. Isto ocorre principalmente da madrugada ao período da manhã. No decorrer do dia as temperaturas, principalmente em porções mais ao norte, se elevam um pouco mais.

>> Confraria041! Que tal participar de um clube de descontos exclusivo, que já premiou dezenas de leitores da Tribuna? Acesse e cadastre-se na lista de espera!

Vem mudança pra Curitiba?

Para Curitiba, a quinta vai ser nublada na grande parte do dia, e com chance de chuva para o período da tarde. A máxima não ultrapassa 22°graus. Para a sexta (15), o sol aparece entre nuvens e eleva a temperatura.

No litoral, o tempo vai ser semelhante ao da capital, mas com possibilidade de chuva mais forte ao longo do dia. A máxima não passa dos 20°graus.

Já para o interior, a tendência é de um tempo mais aberto com o sol aparecendo timidamente. Em Foz do Iguaçu, na região oeste, máxima de 26°graus.