O mês de setembro começou com sol e poucas nuvens em Curitiba, mas isso deve mudar até o final de semana. Uma frente fria está vindo ao Paraná, ou seja, aproveite bem o calorzinho desta quinta e sexta-feira (02).

A previsão do tempo pra Curitiba indica que esta quinta-feira será de sol com a máxima chegando a 22°C no período da tarde. Já a noite, a temperatura cai para 13°C. Na sexta-feira Curitiba terá mínima de 13ºC e máxima de 24ºC.

Segundo o Simepar, uma frente fria avança pelo sul do país, mas o tempo permanece estável em praticamente todas as regiões paranaenses. A tendência é de chuva apenas no período da noite no oeste. Entre o centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e as praias, amanheceu com algumas nuvens baixas, mas que perdem força ainda pela manhã.

Previsão do tempo pros próximos dias em Curitiba

Por causa da frente fria a temperatura promete cair significativamente no final de semana, com previsão de mínima de 10ºC no sábado (03) e 7ºC no domingo (04). Sábado, inclusive, pode ter chuva em Curitiba.

Previsão do tempo pro Litoral

No litoral, o tempo vai ser semelhante ao da capital, com sol e temperatura acima dos 20°C ao longo do dia. Em Guaratuba, a máxima não deve ultrapassar os 21°C.

Já no interior, mesmo com a chance de chuva no período noturno na região oeste, Foz do Iguaçu vai manter a tradição de uma cidade quente. A quinta vai apresentar na maior parte do tempo, sol e com temperatura próxima dos 28°C.

