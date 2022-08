A quinta-feira (25) vai ser de sol em Curitiba e grande parte do Paraná. Apesar da nebulosidade vista no começo do dia, a tendência que é o registro de temperaturas mais elevadas venham ao longo do dia. A previsão aponta para que isso venha a ocorrer nos próximos dias.

De acordo com o Simepar, a quinta começou com pouca estabilidade, mas a nebulosidade ao amanhecer logo vai dar espaço ao sol. Em Curitiba, a máxima pode chegar no período da tarde aos 21°graus. Para a sexta-feira (26), a tendência é termos um dia mais quente com a temperatura batendo 23°graus.

Aliás, vale reforçar que na sexta, existe a chance de nuvens baixas ou nevoeiros ao amanhecer nas regiões baixas ou nevoeiros ao amanhecer, principalmente nas regiões de vales e serras. A tarde fica um pouco mais aquecida.

Para o litoral, o Simepar aponta que as temperaturas fiquem com uma máxima de 22°graus para quinta e sexta. No entanto, o domingo (28), deve ter chuva no Litoral.

Frio vai voltar pra Curitiba?

Se depender da previsão do tempo para Curitiba para a próxima semana a resposta é: Sim! O Simepar aponta uma queda de temperatura a partir de domingo. Na terça-feira (30), por exemplo, Curitiba pode ter mínima de 9ºC.