Chega de chuva? Que nada! Se depender da previsão do tempo para Curitiba, vem mais água para a capital dos paranaenses nesta terça-feira (18) e ao longo desta semana. O Simepar aponta que Curitiba pode ter mais chuva entre o final da manhã e início da tarde. Para o Paraná, há alerta amarelo e laranja de tempestade.

Segundo o Simepar, esta terça-feira será de tempo instável, A previsão do tempo para Curitiba indica temperaturas entre 14 e 17ºC. ” a instabilidade segue presente sobre o Paraná. Chuvas de intensidades fracas a moderadas, são registradas entre as regiões norte, Campos Gerais, leste, centro-sul, sudeste e oeste do estado”, explicou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Na quarta-feira a chuva dá uma trégua, mas por pouco tempo e volta a atingir a cidade entre quinta e sexta-feira. Depois disso, aquilo que muitos estão com saudade: SOL! Cenas dos próximos capítulos do glorioso tempo em Curitiba!

Alerta de tempestade no Paraná

Imagem mostra a projeção do Inmet para o alerta de temporal rondando a região de Curitiba. Foto: Reprodução/Inmet.

O alerta de temporal emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está, literalmente, raspando Curitiba. A imagem acima mostra que praticamente todo o Paraná está em alerta, menos Curitiba, algumas cidades ao sul da capital e litoral.