O fim de semana vai ser de tempo bom no sábado (16) e chance de chuva no domingo (17), em Curitiba. A chegada de uma frente fria a partir do fim da tarde de sábado irá baixar a temperatura em várias regiões com possibilidade de um amanhecer frio e sem esquentar muito ao longo do dia. Se você está curtindo o calorzinho dos últimos dias aproveite, pois a previsão do tempo para Curitiba indica mudanças. Há, inclusive, um alerta laranja de temporal para o Paraná.

De acordo com o Simepar, neste sábado, o tempo muda entre as áreas mais ao sul e oeste do Paraná, com previsão de pancadas de chuva e descargas atmosféricas a qualquer momento. Em Curitiba, litoral e norte do estado, ainda segue com predomínio de sol. Ao longo do dia, uma a frente fria avança e deixa o tempo instável também na região central e no noroeste paranaense. Não se descarta ocorrência de tempestades em algumas cidades. A máxima para Curitiba no sábado é de 25°graus.

Alerta de temporal

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Curitiba e grande parte do Paraná está em alerta laranja de temporal para as próximas horas. O alerta é válido até às 10h deste domingo.

Frente fria em Curitiba

Já no domingo ainda chove em várias regiões do Paraná, sendo mais expressivo nas regiões mais ao norte, perto de São Paulo. Destaque também para o amanhecer de frio entre o sul, e Curitiba pode ter a mínima de 10°graus.

No litoral, a previsão de uma temperatura mais quente comparada a capital com a mínima de 14°graus e chuva para o período da tarde no domingo. Bom fim de semana a todos!