O tempo se mantém estável no Paraná neste sábado (6) e a chuva deve chegar a Curitiba até esta tarde. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), deve chover com mais intensidade nas regiões Oeste e Centro Sul. Já no Leste, Campos Gerais e na capital, as precipitações devem ser mais fracas, mas não se descarta a ocorrência de temporais. A temperatura em Curitiba ficará bem mais baixa que nos dias anteriores, segundo a previsão do tempo.

Neste sábado, Curitiba amanheceu com o tempo encoberto e com as temperaturas mais baixas em relação aos últimos dias. A previsão é de pouca variação térmica, com mínimas em torno de 11º C e máximas sem ultrapassar os 14º C. O clima agora sim está fazendo jus à estação mais fria do ano: o inverno.

+ Leia mais: Ruas de Curitiba terão bloqueios neste final de semana; Saiba onde!

De acordo com o Simepar, a mudança no tempo é ocasionado pela presença de uma frente fria que passa pelo Paraná. Apenas na região Norte o tempo segue mais quente, onde também não deve chover. Ainda conforme o Simepar, a instabilidade no Estado vem avançando do Mato Grosso do Sul e do Paraguai.

“No Oeste, no Sudoeste e no Centro Sul, a chuva deve ser mais expressiva, com acumulados bastante expressivos de precipitação. Inclusive, não se descarta nesses setores a ocorrência de algumas tempestades”, explicou Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

No domingo (7), conforme aponta Braun, o tempo deve continuar instável no Paraná, com a chuva também chegando na região Norte. “No Norte Pioneiro, deve chover durante o domingo e, no geral, teremos um dia com bastante nebulosidade e chuva significativa e uniforme no Paraná”, finaliza o meteorologista.