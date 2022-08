A primeira semana de agosto vai ser de tempo bom e temperaturas elevadas em Curitiba, Região Metropolitana e litoral do Paraná. A frente fria que passou por aqui na semana passada, perdeu a intensidade e não vai mais interferir no tempo. Para esta semana, a previsão do tempo pra Curitiba aponta temperaturas variando entre mínima de 8ºC nesta segunda-feira (1º) e máxima de 26ºC na próxima quinta-feira (04).

De acordo com o Simepar, o destaque da semana vai ser a expressiva amplitude térmica ao longo do dia, pois as temperaturas ficam mais elevadas durante a tarde passando dos 20°graus com facilidade em todo o Paraná. Segundo a previsão do tempo pra Curitiba a tendência é termos um tempo estável, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Para Curitiba, a máxima vai ser de 22°graus nesta segunda-feira (01).

Para a sequência da semana, poucas mudanças – na terça-feira (02), o tempo também se mantém estável no Paraná. Temperaturas em elevação, porém ainda faz um pouco de frio no amanhecer. Tendência de um dia bastante ensolarado no Estado, embora alguns nevoeiros perdurem até as primeiras horas da manhã entre o Centro-Sul, os Campos Gerais e a RMC. Na capital, o dia mais quente vai ser na quinta-feira, com chances de 26°graus.

Para o litoral, as temperaturas serão semelhantes à de Curitiba, inclusive na quinta vai ser também o dia mais quente com 26°graus. Uma boa semana a todos!