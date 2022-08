Curitiba terá uma quinta-feira (18) com chuva constante e aproximação de uma massa de ar polar que promete derrubar a temperatura entre sexta-feira (19) e sábado (20). Segundo o Simepar, a previsão do tempo pra Curitiba indica 26,1 milímetros de chuva nesta quinta-feira. As temperaturas não passam dos 18ºC. A mínima é de 11ºC e que deve ser registrada a partir das 22h desta quinta-feira.

A massa de ar polar vai se mostrar presente em Curitiba a partir das 7h da manhã desta sexta-feira, quando a mínima de 4ºC deve ser registrada. O dia mais esperado da semana será sem chuva e com céu aberto.

O frio segue no final de semana. Sábado a massa de ar polar mantém o dia gelado e o céu aberto, sem risco de chuva. Já no domingo as temperaturas sobem um pouco. A mínima fica em 7ºC e a máxima não passa dos 13ºC.

Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, o Paraná tem uma situação bem diferente daquele tempo que vinha predominando ao longo da semana. “Na quinta-feira ainda tem previsão de chuva para todas as regiões do Estado, mas esta chuva avança muito rápido, pois um sistema frontal começa a se deslocar já a partir da tarde em direção à São Paulo. O destaque passa a ser um intenso resfriamento entre as porções oeste sul do Paraná. Teremos temperaturas bastante baixas já durante a tarde de quinta-feira. Esse resfriamento vai aumentando nas outras regiões paranaenses a partir do anoitecer”, explicou.

Geada em Curitiba

O Simepar emitiu um alerta para a ocorrência de geada em praticamente toda a metade sul do Paraná para as próximas 24 horas. Curitiba tem chance de registrar o fenômeno de forma fraca na sexta-feira e de forma mais intensa no sábado. Já na região sul o alerta é para risco de geada forte.

Mapa da geada do Simepar mostra risco do fenômeno ocorrer de forma fraca ( em verde) em Curitiba. Sul pode ter geada forte (em vermelho). Foto: Reprodução/Simepar.

Chuva congelada, chuva congelante e neve?

Palmas, General Carneiro e demais cidades na região sul poderão ter estes fenômenos por causa das condições previstas. O frio deve ser mais intenso na região Sul, principalmente em cidades que estão perto da divisa do Paraná com Santa Catarina. Chuva congelada ocorre apenas quando se tem pouca chuva e baixa temperatura. Já a neve é uma “receita” mais difícil. Veja aqui o que precisa acontecer para que tenhamos neve no Paraná.

