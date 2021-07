O sol vai aparecer no fim de semana em Curitiba, litoral e interior do Paraná. Nada de chuva, mas pode ter nevoeiro para o começo deste sábado (10) em pontos do sul e do leste do estado como ocorreu na sexta-feira (09) na capital paranaense.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria se desloca para o mar e com isso, as temperaturas irão se elevar em Curitiba. A máxima prevista para o sábado em Curitiba pode chegar a 21°graus no período da tarde com sol.

Para o domingo, o tempo será semelhante. Uma dica de passeio é o Jardim Botânico, um dos cartões postais de Curitiba. Agora tem café especial e quitutes servidos na galeria Quatro Estações, ao lado da estufa.

O café do Jardim Botânico é a terceira unidade do café-escola do Senac na capital. As outras duas ficam no Paço Municipal, na Praça Generoso Marques, e no Belvedere, no bairro São Francisco. Lá tem coxinha de farofa com frango que é especial. Receita da Lapa.

Para o litoral do Paraná, quem planeja passar o dia em Morretes, o fim de semana vai dar boa. A máxima não deve ultrapassar 20°graus, ou seja, nada tão quente que prejudique o passeio. Sol durante todo o período. Uma dica é o trem que sai de Curitiba e segue pelo trajeto histórico do nosso litoral.

No interior, o tempo bom também vai ganhar força. Em Londrina, no norte do Paraná, a máxima chega a 25°graus. Bom fim de semana!