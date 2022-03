Não está fácil esse calorão né? E a terça-feira (08) promete ser quente como nos últimos dias. Quanto a chuva que daria uma refrescada no ambiente, ela pode chegar de maneira intensa como prevê o alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Como diriam os antigos, é “casamento de espanhol”, com muita chuva e sol.

Segundo o Simepar, as temperaturas seguem elevadas nas diversas regiões do Estado. Para Curitiba e Região Metropolitana, a máxima pode bater 29°graus durante o dia, ou seja, maçarico ligado no último. A chuva viria no período da tarde e pode atingir alguns pontos da capital. A probabilidade de chuva é de 85%.

Para os próximos dias, a chuva vai vir com mais intensidade em Curitiba. A partir de sexta-feira (11), o tempo vai fechar e chance de alagamentos e problemas na cidade devido a quantidade de água que vai cair. Fique atento!

Quanto ao litoral, o tempo vai sem bem semelhante ao de Curitiba. Em Morretes, a máxima chega perto dos 30°graus com sol, e chance de chuva para tarde/noite.

Já no interior, o sol ganha a disputa com a chuva. Em Paranavaí, no noroeste do Paraná, a máxima chega a 33°graus. Em Londrina, na região norte, 31°graus no começo da tarde.