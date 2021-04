Depois de um fim de semana com sol, a chuva e o frio devem visitar Curitiba e a região metropolitana nos próximos dias. A previsão é de que a temperatura chegue a atingir 14°C, ou seja, pode separar uma blusa para encarar os dias e um cobertor mais quente para passar as horas da noite.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a segunda-feira (12) vai apresentar uma queda de temperatura comparado ao domingo (10). A máxima chega a 24°graus e ao longo do dia nuvens irão se formar. Não está descartada a possibilidade de chuva no período da tarde.

Quanto ao frio, uma uma massa de ar polar se encaminha ao Paraná e a terça-feira (13) vai ser o dia em que ele se apresenta com maior intensidade, com a chance de termos máxima de 19°C, com mínima de 14°C. Além de usar uma roupa mais quente, a dica é aproveitar a liberação da comercialização do pinhão para aquecer na preparação e na alimentação. Confira algumas dicas preparadas por chefs de cozinha.

No Litoral, a segunda será mais fresco comparado ao fim de semana, que foi de calorão. A máxima prevista em Guaratuba não deve ultrapassar os 25°C, mas sem chance de chuva. Para o restante da semana, o Simepar aponta para um tempo mais equilibrado com maiores períodos de sol.

Já no interior, o sol segue mandando no tempo em grande parte das regiões paranaenses. Em Maringá, no Noroeste do Paraná, a segunda-feira vai ter temperatura acima de 30°C. Uma ótima semana a todos!