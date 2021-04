Tudo meio igual. É assim que dá para definir a previsão do tempo para toda a semana, especialmente na região de Curitiba. Apesar de uma pancadinha de chuva na noite de domingo, o dia deve ter tempo estável em Curitiba nesta segunda. Amanhã, terça, podem ocorrer também pancadas de chuvas, mas com temperaturas amenas.

O destaque fica para as temperaturas mais frias nas primeiras horas da manhã em grande parte do Paraná, especialmente no sul e sudoeste. Os termômetros registraram média abaixo dos 10ºC. Em toda a região, a máxima não ultrapassa os 25°C, apesar de esquentar rapidamente. Em Curitiba, as temperaturas variam de 12°C a 23°Ce de 19°C a 23°C no litoral.

“Nesta segunda-feira, com o afastamento da frente fria, o tempo fica estável na maior parte do interior paranaense. Não chega a fazer frio intenso, mas as temperaturas ficam amenas no amanhecer (principalmente no centro-sul). Entre os Campos Gerais, RMC e litoral, o céu segue com muita nebulosidade e com condição para chuva fraca. Na região da capital e das praias, não aquece muito à tarde”, disse o meteorologista do Simepar LIzandro Jacobsen.

Na terça-feira o céu fica com bastante nuvens entre a região central e o leste do Paraná, por conta dos ventos que transportam umidade do oceano. Há condição para chuviscos/chuvas fracas, especialmente no litoral paranaense. Temperaturas variam pouco durante o dia.