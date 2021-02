A previsão do tempo tem sido bem previsível na última semana, com dias quentes, mas ao mesmo tempo com a chuva marcando presença a qualquer momento. Com isso, a terça-feira (2) segue o mesmo padrão: vai ser quente em todo o Paraná, mas há até um alerta amarelo de tempestade feito pelo Inmet.

Conforme o aviso do instituto, o alerta de tempestade vale de meio-dia até o fim da noite desta terça-feira. Além da chuva, ventos intensos de 40 a 60 km/h são esperados. Pode cair granizo.

Segundo o Simepar, áreas de instabilidades acompanhadas de descargas elétricas seguem na região Noroeste do Paraná. No Leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, são registradas chuvas fracas e isoladas.

Em números, o clima fica parecido em todo o Estado: em Curitiba, a máxima prevista é de 30ºC e no litoral 32ºC. A maior temperatura do dia deve ser em Jacarezinho, que chega aos 33ºC. Veja a previsão para todo o Paraná:

Foto: Simepar.

Tempo continua instável

Na quarta-feira (3), as condições do tempo continuam instáveis em todas as regiões do Estado. Conforme o Simepar, são esperadas chuvas a qualquer hora do dia, mas a partir da tarde essa condição fica mais forte, com pancadas acompanhadas de descargas elétricas. Assim como na terça, o dia deve ser quente em todo o Paraná.