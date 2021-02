Depois de uma semana com tempo mais ameno, este sábado (23) deve ser chuvoso em todo o Paraná. Segundo o Simepar, as condições climáticas inclusive são propícias para que haja chuva a qualquer momento do dia em várias cidades. Em Curitiba, por exemplo, os termômetros não passam dos 24ºC, com previsão de chuva durante todo o dia.

Conforme o meteorologista Paulo Barbieri, o sábado começou com muita nebulosidade. “Há registros de chuvas fracas e isoladas no Noroeste e no litoral sul do Estado. Durante a madrugada, as chuvas mais significativas foram registradas no litoral norte do Paraná, em Guaraqueçaba foi registrado 35,8 mm”.

No litoral, inclusive, os termômetros ficam um pouco mais elevados: em Paranaguá, por exemplo, as temperaturas podem chegar aos 29ºC, mas com possibilidade de chuva a todo o instante. Em Matinhos, onde o tempo pode chegar aos 27ºC, a chuva pode vir mais na parte da tarde. Veja como fica a previsão do tempo em todo o Paraná:

Foto: Simepar.

Segundo o Simepar, o tempo segue instável também neste domingo (24). Essa condição tem se formado devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. Ao longo do dia pode chover já a partir do fim da manhã, mas fraco. No litoral, essa chuva pode ser um pouco mais forte no começo da tarde.