A instabilidade climática que foi a tônica do fim de semana em todo o Paraná, especialmente na faixa entre o Litoral e a região de Curitiba seguirá nos próximos dias. O aumento da temperatura registrado em todas as regiões do estado deixa o tempo abafado e mais sujeito a chuvas e trovoadas típicas do verão que se aproxima.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a segunda-feira (05) terá instabilidade elevada sobre o Paraná, possibilitando a ocorrência de chuvas isoladas em diversas regiões. A chuva pode aparecer já no período da manhã, mas a previsão é de que ela se intensifique a partir da tarde. Essa condição para ocorrência de temporais localizados é mais forte entre o norte e o leste do Estado – o que pode interferir inclusive nos trabalhos de desobstrução da BR-376, em Guaratuba.

O tempo segue sem grandes mudanças e com a mesma instabilidade, principalmente na faixa leste do estado ao menos até quarta-feira (07), com o sol aparecendo com mais intensidade a partir da quinta-feira (06).

Para a segunda-feira, a máxima prevista para Curitiba é de 24°C, com mínima na casa dos 18°C no início do dia, com chuvas isoladas a qualquer momento. Em Guaratuba, a temperatura deve variar de 21°C a 26°C e o clima segue instável, com possibilidade de ocorrência de temporais ao longo do dia.