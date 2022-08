E o sol? A expectativa era que ele aparecesse com força no começo da semana, mas chegamos na quarta-feira (24), e ele ainda segue sem aparecer com aquela linda intensidade. Calma, logo ele já deve dar o ar da graça, isso se a previsão do tempo pra Curitiba firmar e se concretizar.

Segundo o Simepar, a nebulosidade baixa ainda é observada, especialmente entre o centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral do estado. Porém, o sol aparece em vários momentos no decorrer do dia, induzindo o registro de temperaturas um pouco mais elevadas em relação ao dia anterior. Nos demais setores, o sol continua predominando, com temperaturas elevadas. Em Curitiba, a máxima pode chegar perto dos 20°graus na quarta.

Previsão do tempo para os próximos dias em Curitiba

Para os próximos dias, a tendência é seguir esse roteiro – nebulosidade mais cedo e sol ao longo do dia. O dia mais quente vai ser no sábado na capital paranaense com a previsão de 25°graus.

No litoral, o tempo segue semelhante ao de Curitiba nesta quarta. Amanheceu bem nublado e no meio da manhã, o sol já deve aparecer com mais força. A máxima para Guaratuba não ultrapassa 20°graus.