O frio ainda deve predominar em Curitiba nesta segunda-feira (22), mas a nebulosidade tende a diminuir. Segundo a previsão do tempo pra Curitiba pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol começa a aparecer na capital, com as temperaturas variando entre 9º C e 15º C ao longo do dia.

+Viu essa? Quatro apostas do Paraná “raspam” prêmio milionário da Mega-Sena 2512

Ainda conforme a previsão do tempo, no Litoral e cidades da região metropolitana, a nebulosidade ainda deve se manter bastante concentrada. O mesmo vale para os Campos Gerais e Centro-sul do Paraná. Com isso, o Simepar aponta, nessas áreas, a possibilidade de nevoeiros ao amanhecer.

Também há possibilidade de garoas ocasionais entre a Serra do Mar e as praias. Nos demais setores do estado, o sol deve predominar nesta segunda-feira, onde aquecimento volta a ser mais significativo. Segundo o Simepar, no Noroeste do Paraná, por exemplo, as temperaturas devem ficar perto dos 25° C.

Quando esquenta em Curitiba?

De acordo com o Simepar, a massa de ar polar que atua sobre o Paraná perde força nesta semana. A partir da quarta-feira (24), os termômetros devem voltar a ultrapassar os 20º C na capital.

Em Curitiba, na quarta, a variação térmica deve variar entre 11º C e 21º C. O sol também deve voltar com força, deixando o tempo bom até o próximo fim de semana.