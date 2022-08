A previsão do tempo pra Curitiba avisou e o frio chegou na capital e em grande parte do Paraná. Segundo o Simepar, por volta das 7h, a temperatura em Curitiba era de 3,4ºC e sensação térmica de 2ºC. A causa deste frio intenso em Curitiba e região sul do Paraná é uma massa de ar polar que está na região após muita chuva. Segundo o Simepar a menor temperatura do Paraná nesta sexta-feira foi de -2,5ºC em Palmas, na região Sul.

A previsão do tempo chegou a não descartar a ocorrência de neve em em Curitiba por causa do frio intenso, mas as condições atuais, sem risco de chuva, praticamente acabam com as chances deste fenômeno rolar pelo menos em Curitiba.

“No Paraná o ar mais frio e seco favorece para uma condição de céu claro a partir do oeste até áreas mais ao centro, sul e leste. Com isto, nestes setores, poucas nuvens no céu e temperaturas bastante baixas na madrugada”, explicou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Segundo a previsão do tempo pra Curitiba vem mais frio pela frente. O Simepar indica que há ainda expectativa para ocorrência de geadas em diversos setores. Temperaturas mínimas abaixo de 5 °C são esperadas para diversos municípios da metade sul do Estado, com destaque para o centro-sul, que pode registrar até mesmo valores negativos.

Neste sábado Curitiba terá mínima de 3ºC e máxima de apenas 11ºC. Já no domingo o tempo “esquenta” um pouco, com mínima de 8 e máxima de 13ºC. A chuva deve demorar pra cair novamente na capital.

Temperatura negativa no Paraná

Enquanto Curitiba tinha sensação térmica de 2ºC por volta das 7h desta sexta-feira, outras cidades do Paraná tinham geada e ainda mais frio. Cidades da reigão sul, por exemplo, tiveram termômetro perto do zero e, em alguns casos, registros abaixo de zero. Veja: