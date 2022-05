A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza no dia 14 de maio, a partir das 9h, um leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos, que se encontram há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais da PRF no Paraná. Tratam-se de 75 veículos conservados, com lances mínimos entre R$ 200 e 22 mil, e 145 sucatas com lances mínimos entre R$ 50 e 1,8 mil.

Entre os destaques estão um Nissan Versa, de 2019, com lance inicial de R$ 18 mil; um Chevrolet Onix, ano 2016, a partir de R$ 9 mil; um Ford Fiesta, ano 2014, com lance inicial a partir de R$ 10,6 mil; e um Gol branco, ano 2013, a partir de R$ 1,4 mil.

Para consultar mais sobre os veículos e sucatas basta entrar no site da Kronberg Leilões e digitar na busca “PRF”. O leilão será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg. Quem fizer o arremate será o responsável pela regularização do automóvel e pela retirada dele no pátio.

Veículos que podem voltar para as ruas

Segundo a PRF, os veículos considerados conservados podem retornar a circular em via pública após pagamento das respectivas taxas e colocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito, não havendo relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos.

Reaproveitamento de peças

Já as sucatas, veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

Os veículos recolhidos pela PRF são das regiões de Pato Branco, União da Vitória, Lapa, Capanema, Foz do Iguaçu, Santa Tereza do Oeste, Guarapuava e Imbituva.

