Uma das pistas da BR-277, que liga Curitiba aos municípios do Litoral do Paraná, foi liberada no km 42 no início da tarde deste domingo (16), na região de Morretes. A faixa da direita ficou para quem sobe a Serra do Mar, enquanto a outra é utilizada para quem está descendo no sentido Paranaguá. A liberação acontece até as 18h. Durante a noite o trânsito pode ser novamente bloqueado.

A interrupção no tráfego de veículos aconteceu pelo deslizamento de terra que aconteceu em dois trechos da rodovia. A pista no sentido Paranaguá permanece totalmente fechada na região onde aconteceram os deslizamentos.

A decisão foi tomada após a avaliação das equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e Defesa Civil.

A nova avaliação das condições da pista será realizada no fim da tarde para se decidir como será a operação durante a noite. As condições meteorológicas seguem adversas no local. Equipes da PRF, da Defesa Civil e do DNIT permanecem por lá orientando o trânsito e monitorando as condições de segurança da rodovia.

Recomenda-se aos motoristas que, se possível, utilizem rotas alternativas à BR-277 para acessar a região do litoral paranaense.

Alerta

Nesta manhã, a PRF informou que a situação no local ainda é de alerta, já que o solo segue instável e devido a umidade e a previsão do tempo, deve permanecer assim até novas avaliações.

A orientação é que os veículos de transporte retornem, enquanto os de passeio têm a opção de chegar ao litoral utilizando a Estrada da Graciosa.

Outra opção seria pela BR-376, mas um caminhão pegou fogo no km 653 da rodovia no sentido Curitiba (também causando interdição total da pista naquela sentido), o que deixou o trânsito lento por lá.

Atualmente, o bloqueio no trânsito para quem sobe a Serra do Mar acontece na entrada para Morretes, no km 29. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e Defesa Civil estão no local realizando a avaliação da encosta.

Mesmo com as orientações, uma grande fila de caminhões é observada no local dos deslizamentos.