Lembra daquele avião Boeing 727 que estava sendo transportado desmontado em dois grandes caminhões nos arredores do Aeroporto Afonso pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba? Pois bem. Eles passaram por aqui, chamaram atenção de muita gente e seguiram viagem com destino a Cuiabá, no Mato Grosso. No caminho, porém, mais uma polêmica acabou sendo gerada e carga inusitada acabou sendo retida pela Polícia Rodoviária em Nova Alvorada do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul, cerca de 825 quilômetros antes do destino final.

A explicação para a retenção da carga inusitada é o tamanho que, segundo a PRF, estava com as dimensões um metro maiores que as declaradas na documentação do transporte gigante. Mesmo sendo um metro, o transporte exigiria uma Autorização Especial de Trânsito (AET).

Mas esta inconsistência não foi problema para que a carga gigante seguisse seu destino. Segundo o responsável pela carga, houve uma movimentação que acabou aumentando o tamanho. A carga foi reorganizada e seguiu viagem rumo Cuiabá.

A carcaça do Boeing 727, de 41 metros de comprimento, foi comprada por um empresário da cidade e vai ser usada para a construção de um restaurante.

Passagem da Aeronave deu o que falar nas redes sociais. Foto: Divulgação/ROMU.

Queda de avião?

Era dia 18 de agosto quando a presença de um avião Boeing 727 estava travando o trânsito na cabeceira do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Nos grupos de WhatsApp a notícia de um avião teria caído ali já se espalhou, o que obviamente não era real. Tratava-se do inusitado transporte da aeronave pelas ruas da cidade. Os dois caminhões, um com a parte da cabine e o “corpo” do avião, outro com as asas.

