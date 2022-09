Começa nesta quinta-feira (22), precisamente às 22h04, a mais florida das estações. O Inverno se despede do hemisfério sul e entramos na Primavera. Segundo o Simepar, em Curitiba, a nova estação chega, nesta quinta, com uma massa de ar frio e temperaturas entre 10ºC e 20ºC. No geral, segundo a previsão completa do Simepar, é que a Primavera seja com influência do fenômeno La Niña e passagens de frentes frias.

“Com a chegada da primavera temos mudanças no padrão de precipitação e temperatura. As frentes frias passam a estar associadas a um maior volume de precipitações, assim como pancadas de chuva de forma localizada. Estas chuvas mais fortes serão esperadas também nos dias mais quentes e úmidos”, explicou Lídia Mota, meteorologista do Simepar. “A primavera também é uma época do ano na qual a ocorrência de temporais é bastante comum”, ressaltou Lídia.

O chamado equinócio da Primavera no Hemisfério Sul se estende até às 18h48 de 21 de dezembro, pelo horário de Brasília, quando inicia o Verão.

Primavera com La Niña

“A tendência é que o fenômeno La Niña siga influenciando nas condições do tempo no Paraná. Com isso, o regime de precipitação deve se comportar abaixo da média climatológica esperado. Ou seja, há uma tendência de tempo mais seco para Primavera”, disse. Segundo Lidia, as temperaturas durante a primavera devem se manter dentro da média climatológica esperada em grande parte do Paraná.