A vacinação contra a covid-19 no Paraná deve começar nesta segunda-feira (18), às 17h. A primeira dose será aplicada em um evento simbólico no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, com a presença do governador Ratinho Junior. O nome da pessoa que irá receber a primeira dose ainda não foi informado pela assessoria.

O início da imunização depende da chegada das doses no estado. As vacinas já deixaram a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, local de distribuição para todo o país e devem chegar em Curitiba no período da tarde.

O Paraná deve receber 126.481 doses da vacina, sendo que 102.959 serão destinadas a grupos prioritários, 10.816 para índios, 12.224 para idosos maiores de 60 anos e 482 para pessoas com deficiência em instituições. Quanto ao início oficial da vacinação, o prefeito Rafael Greca cravou a quarta-feira (20). No entanto, o Ministério da Saúde liberou aos municípios a possibilidade de antecipar a imunização.