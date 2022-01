Nasceu entrando para a história. O primeiro curitibinha a nascer em 2022 foi o Henrique Gomes de Araújo, aos cinco segundos do dia 1° de janeiro na maternidade Nossa Senhora de Fátima. O nascimento estava previsto para o dia 7 de janeiro, mas o pequeno Henrique decidiu vir mais cedo e aprontou a primeira para os pais Érica e Marcelo.

O apressadinho Henrique demonstrou sua vontade de conhecer a família de perto na sexta-feira (31), e não esperou a data marcada. “Eu estava sentido a contração e intensificou. Tentamos o parto normal, mas não deu certo. Foi por cesárea e coincidiu com esse período de virada de ano. Estamos bem feliz mesmo”, disse a mãe Erica Reis da Costa em entrevista para a RPC.

Quase 4 quilos

Henrique nasceu com 3,890 kg e com 51 cm. O pai Marcelo Gomes de Araújo trabalha como garçom e estaria de plantão. “Pegou de surpresa, pois estava escalado para fazer a passagem de ano no meu trabalho. Meus colegas de trabalho estavam brincando falando que ele viria na Virada de Ano. Foi um lindo presente de Ano Novo”, relatou Marcelo. Henrique é o segundo filho do casal que tem uma filha de 3 anos.