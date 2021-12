A liberação de um novo semáforo no cruzamento da Avenida Mascarenhas de Moraes com a BR-116, no Trevo do Atuba, a partir desta segunda-feira (20) deixa o trânsito caótico na região. Por volta das 17 horas, havia congestionamento e muita lentidão no local.

Por causa das obras que ocorrem na Linha Verde, estava sendo aplicado um desvio pelo qual os veículos precisavam fazer um retorno pela Estrada da Ribeira para então acessar a Mascarenhas de Moraes ou, então, a Linha Verde (BR-476).

Segundo a prefeitura, agentes de trânsito e policiais rodoviários estão na região para orientar os motoristas nos próximos dias, para auxiliar na mudança de trajeto. Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas prestarão apoio na retirada das barreiras de concreto, que atualmente bloqueiam a passagem.

