Em Curitiba, o primeiro dia do ano letivo foi marcado com a falta de merenda. Algumas escolas municipais de ensino integral receberam refeições com atraso nesta segunda-feira (14). De acordo com o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmuc), dez escolas relataram atraso no lanche e também no almoço.

Segundo o sindicato, algumas escolas também relataram a falta da merenda nesta segunda-feira. Em resposta à reportagem da RPC TV, a Secretaria Municipal de Educação disse que entrou em contato com a empresa, que reconheceu o problema.

Em nota, a Risotolândia Serviços Inteligentes de Alimentação reconheceu que houve uma falha localizada no processo logístico da alimentação escolar. Por se tratar de um caso isolado e único, a empresa revelou que já tomou medidas imediatas com ajustes de rotas.

A empresa explicou que tomou imediatas providências e elaborou um plano de ação para que amanhã tudo seja solucionado, com ajustes de rotas para que o cronograma de entregas seja realizado sem nenhuma interferência. A alimentação que não foi entregue às crianças não será cobrada e a empresa assegura suprir essa falta com a reposição de um kit de alimentação ou similar em data próxima, por sua conta e responsabilidade.