O outono começou às 6h38 deste sábado (20) e promete ter como característica tempo seco, redução nas chuvas e até geada no Paraná. Para este primeiro fim de semana da nova estação, vai ser um misto de tempo bom e chuva.

Segundo o Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado em Curitiba e região metropolitana não tem previsão de chuva. A temperatura pode bater os 27ºC na capital no começo da tarde.

Para o domingo (21), a previsão já é de chuva em Curitiba. Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, acredita que a chuva vai vir até pelo tempo abafado do sábado e pela frente fria que chega no estado. “Domingo volta a ter chuva de novo até pelo tempo abafado. Em alguns pontos, mais ao sul, pode ter uma intensidade maior devido a frente fria que chega por Santa Catarina”, disse Lizandro.

No litoral, a previsão é semelhante a de Curitiba, mas a chuva pode chegar mais cedo, ou seja, já neste sábado. Quanto a temperatura, a máxima bate 29°C em Guaratuba. Para o domingão, a chuva chega com mais forte e com vento. No último domingo (14), a cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, foi atingida por um temporal e um forte vendaval que causou estrados na cidade.

No interior, a previsão é de sol para o sábado e o domingo com muitas nuvens. Em Foz do Iguaçu, na região Oeste, a máxima ultrapassa os 30°C para hoje. A dica do fim de semana da Tribuna do Paraná é acompanhar os filmes indicados ao Oscar 2021 pela Academia de Artes e Cênicas Cinematográfica de Hollywood na segunda-feira (15). Algumas das películas já estão disponíveis na Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Globoplay e em outros serviços de streaming. Confira lá no blog Não é Spoiler . Bom fim de semana !