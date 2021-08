A Rua das Laranjeiras, uma das principais vias de ligação entre Almirante Tamandaré e Curitiba recebeu nova pavimentação e foi modernizada. A obra foi entregue pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (26). Com um orçamento estimado de R$ 4,06 milhões, a remodelação da via custou R$ 2,7 milhões após o processo de licitação. Os recursos são do governo do estado.

A rua funciona como uma ligação do bairro de Colônia Santa Gabriela, de Almirante Tamandaré, ao bairro Taboão e a região do Tanguá, em Curitiba. A área pavimentada vai da Avenida Wadislau Bulgaski até a Rua Ferreira do Nascimento, totalizando 2,18 quilômetros de extensão.

A região da Rua das Laranjeiras se tornou muito importante a partir de uma recente industrialização, o que fez crescer a necessidade por investimentos em logística. De acordo com o governador Ratinho Jr, a infraestrutura vai dar a oportunidade para que as empresas da região, e outras que estão por vir, possam ter uma logística melhor, além de dar mais segurança para pedestres e moradores.

Segundo o prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel, a região se destaca pela presença da fábrica de tapetes Kapazi, responsável por mais de 800 empregos. Ele disse que a pavimentação vai agilizar a logística industrial no local, criando um novo acesso ao Contorno Norte pela Rua das Amoreiras. “Essa é uma obra muito importante e uma reivindicação antiga da comunidade. A pavimentação traz segurança, fluxo e desenvolvimento regional, gerando emprego e renda para nossa população”, afirmou Colodel.

Infraestrutura local

Os 2,18 quilômetros entregues fazem parte do segundo lote dos trabalhos de pavimentação da Rua das Laranjeiras. A primeira fase, de 1,4 quilômetro, foi realizada pela Prefeitura de Almirante Tamandaré, ligando os bairros Lamenha Grande e Tanguá.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, reforçou que a obra promove mais qualidade de vida aos moradores e cria uma rota de tráfego alternativa para as indústrias locais. “Hoje entregamos uma obra histórica que há muitos anos a população cobrava. Nesse local, além de uma população que utiliza a via e precisa de mobilidade, temos indústrias que geram emprego e que poderiam ter deixado a cidade por falta de infraestrutura. Agora, estamos garantindo não apenas mais segurança e mobilidade como emprego para a população”, disse Alex.

